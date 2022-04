Nouvelle nuit de gel : les vignerons redoutent le pire

Cela paraît fou, mais sa récolte se joue à 1 °C près. "-1 °C ça passe encore, c'est ce qu'on a eu les deux dernières nuits. On a réussi à passer. À - 2 °C, le risque commence à être très fort", s'inquiète Guillaume Clusel, vigneron à Ampuis (Rhône). Des gelées qui seraient fatales à des bourgeons déjà sortis après des semaines de température printanière. Alors la première fois, cette nuit, Guillaume allumera 2 400 bougies pour tenter de réchauffer ses plus belles parcelles. Et il espère les sauver. "Un coût global avec ça autour de 4 000 euros. On allumera une bougie sur deux dans un premier temps. Si la température descend jusqu'à - 2 °C. Et après toutes les bougies si ça descend en dessous de -2 °C", explique-t-il. Mais dans la vallée du Rhône, la plupart n'ont aucun système anti-gel. Des coteaux qui défient la gravité, comme les parcelles de côte-rôtie où l'an dernier déjà, le gel avait fait perdre à Michaël Gerin, vigneron à Ampuis, la moitié de sa production. "Le problème, c'est qu'on a des mois de janvier et février qui sont de plus en plus doux. Et du coup, un redémarrage des vignes de plus en plus précoce. Sauf qu'au mois d'avril, on peut toujours avoir une matinée ou deux qui vont être très froides", déplore-t-il. Des vignerons démunis qui resteront éveillés toute la nuit. Leur seul espoir, le vent du sud qui pourrait faire remonter les températures. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell