Nouvelle nuit de violences en Guadeloupe

Après les barrages routiers mis en place par les anti-pass sanitaire, le préfet de Guadeloupe avait décidé d'instaurer un couvre-feu à effet immédiat entre dix-huit heures et cinq heures du matin. Une mesure qui n'a pas empêché une nouvelle flambée de violences. Dans la nuit du vendredi, plusieurs magasins ont été pillés. Une situation jugée très grave. Au centre-ville de Pointe-à-Pitre, un supermarché a été pillé et saccagé. Casseurs contre forces de l'ordre, la capitale économique de Guadeloupe a été transformée en un champ de bataille pour la deuxième nuit consécutive. Des jets de projectiles, mais aussi des tirs à balle réelle essuyés par les gendarmes. Cagoulés, une poignée d'individus s'en prennent aux voitures des riverains impuissants. Un peu plus loin, c'est une agence bancaire qui a été prise pour cible. Inadmissible pour un employé venu prendre son poste très tôt ce samedi matin. Les habitants sont dégoûtés par la situation. TF1 | Reportage J. M. d'Abreu, B. Jourdier