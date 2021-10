Nouvelle tour de verre à New York : oserez-vous y monter ?

Si le quatrième plus haut gratte-ciel New Yorkais vous impressionne déjà d'en bas, alors pas sûr que vous soyez prêt à monter avec nous à son sommet. L'ascenseur peut vous emmener directement au 91e étage où vous embrasserez tout Manhattan d'un seul regard. Et toujours plus haut, toujours plus fou au 92e étage, cage en verre suspendu à 400 mètre du sol, et expérience contrastée. Le projet valait 3 milliards d'euros et offre non seulement une vue exceptionnelle sur New York, mais aussi des jeux de miroirs, jeux de son et jeux de ballon. Une expérience artistique qui amuse tout le monde. Il vous en coûtera tout de même 58 euros par adulte et les places sont chères.Tout est complet pour les deux prochaines semaines. Mais à ce prix-là, même les toilettes offrent une vue imprenable sur Central Park. L'inauguration de cet ascenseur tombe à point nommé, deux semaines avant le retour des touristes européens, brésiliens ou sud-africains. New York est de retour, clame le promoteur de cette tour. Car la ville compte bien laisser la pandémie derrière elle et regarder désormais loin devant.