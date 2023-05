Nouvelle tuerie au Texas : les fusils d'assaut dans le viseur

Il est sorti de sa voiture et a tiré sur la foule sans distinction. Samedi 6 mai, des milliers de personnes ont été évacuées en urgence d'un centre commercial du Texas. À cet instant, personne ne savait si la menace avait disparu. L'assaillant a tué huit personnes, avant d'être abattu par un policier qui se trouvait dans le centre commercial avant le début de la fusillade. Sur une photo prise par un témoin, à côté du corps, on voit son arme, un fusil d'assaut. En déplacement à Londres pour le couronnement de Charles III, Joe Biden a dénoncé un acte insensé et, par communiqué, appelé à légiférer sur les armes à feu. Plusieurs fois par le passé, le président américain a voulu interdire ces armes de guerre. À chaque fois, le lobby pro-armes, la NRA et l'opposition républicaine l'ont en empêché, alors même que ces fusils d'assaut sont utilisés neuf fois sur dix dans les tueries de masse, comme le 27 mars dernier, où six personnes ont été tuées dans une école de Tennessee. L’AR-15 est l'arme la plus présente lors des fusillades, 16 millions d'Américains en possèdent une, vendue entre 750 et 1800 euros. Aux États-Unis, seuls dix États, tous démocrates, interdisent les fusils d'assaut, mais sans majorité au Congrès, Joe Biden aura beaucoup de mal à les prohiber dans tout le pays. Il essaie pour l'instant d'en empêcher la vente au moins de 21 ans contre 18 aujourd'hui. TF1 | Reportage I. Bornacin, E. Duboscq