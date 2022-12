Nouvelle vague Covid : faut-il se vacciner avant les fêtes ?

Dans la rue, la plupart des personnes rencontrées pensent être à jour pour le vaccin anti-Covid. Un constat pourtant : très peu semble informé des dernières recommandations sanitaires. Dans une pharmacie où l'on vaccine sans rendrez-vous ni ordonnance deux fois par semaine, on fait le point : "On est pour les plus de 80 ans normalement, s'ils ont suivi les protocoles, à la cinquième dose. Il faut savoir que la vaccination est ouverte à tout le monde à partir du moment où on a une personne fragile dans son entourage", a affirmé Catherine Demarle, pharmacienne. Mais l'important pour être immunisé au mieux, c'est le délai écoulé depuis le dernier vaccin. Pour les plus de 60 ans, les autorités recommandent un rappel six mois après la dernière dose. Pour les plus de 80 ans, un rappel est conseillé trois mois après. Pour l'instant, le message n'est pas passé à cause sans doute d'une banalisation du Covid et d'un manque de clarté des messages sanitaires. Nous sommes à quinze jours des fêtes de fin d'année. Les chiffres de l'épidémie repartent à la hausse. Près de 59 000 cas positifs ont été enregistrés vendredi. C'est 20% de plus qu'il y a une semaine. TF1 | Reportage G. Bellec, J.Y. Mey