La nouvelle vie de Marie-Agnès Gillot

Que faire quand on a passé 30 ans dans les murs de l'Opéra de Paris et qu'il faut tirer sa révérence ? À 42 ans, Marie-Agnès Gillot a dû raccrocher ses chaussons, mais elle a plein d'idées. Cette figure des ballets français était déjà une danseuse étoile atypique. Portrait de cette danseuse au parcours hors norme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.