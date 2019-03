Nouvelle-Zélande : un pays sous le choc

Depuis le drame du vendredi 15 mars 2019, la Nouvelle-Zélande tente de réaliser l’ampleur de cette fusillade meurtrière. Souvent citée en exemple pour son intégration et sa mixité réussie, elle affiche le taux de criminalité les plus bas au monde. Un million d’armes sont pourtant en circulation dans ce pays qui compte moins de cinq millions d’habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.