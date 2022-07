Nouvelles évacuations en Gironde : la détresse des habitants de Balizac

Le feu se rapproche dangereusement. Et avec le vent qui souffle fort, le danger est imminent. Didier, habitant, n'a que quelques minutes pour évacuer ses chiens de chasse. Ses animaux, dit-il, seront accueillis chez un membre de sa famille. Yannick, lui, a du mal à partir. Il ne trouve personne pour transporter ses ânes. Dans ce village de 500 habitants, les gendarmes évacuent rue par rue. Ils sont guidés par des voisins. Ils sont à la fois dans une situation de stress et de désarroi. En voyant les forces de l'ordre qui procèdent aux évacuations, on constate un vent d'hésitation parmi les villageois. Quant à Jean-Luc, il prépare ses affaires à la hâte, sans trop savoir ce qu'il doit emporter. Pour accueillir ses habitants, la solidarité s'organise. Laurence propose l'ancienne chambre de sa fille. Alors, François et son épouse pourront donc dormir dans un vrai lit et avoir un peu de compagnie. Beaucoup d'entre eux dormiront dans la salle des fêtes de la commune voisine. Mais la nuit s'annonce agitée, car la fumée n'est pas très loin. TF1 | Reportage A. Vieira, N. Forestier