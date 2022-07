Nouvelles évacuations en Gironde : plusieurs villages menacés

Pour saisir l'urgence de la situation, il faut regarder d'en haut. À cinq kilomètres à peine de ce village de Tuzan, l'incendie fait rage. Depuis ce samedi matin, les 280 habitants de cette localité sont prévenus. Ils doivent partir au plus vite. Ils emportent avec eux tout ce qu'ils peuvent. Certains vont passer la nuit chez de la famille un peu plus loin. D'autres vont être hébergés dans des gymnases. Quant à ce chasseur, il est désemparé. Il s'inquiète surtout pour ses animaux. À quelques minutes de là, dans des camps de scouts à Hostens, le ciel de plus en plus grisâtre force également tout le monde à plier bagage. Alertés ce matin, les responsables ont eu le temps d'appeler des bénévoles venus en voiture pour transporter toute la colonie. Évacuer tout le monde, ne laisser personne en danger sur place, c'est la mission de ces gendarmes venus en renfort du nord de Bordeaux. Autour de Madame le Maire, la mission cet après-midi est d'identifier les habitants réfractaires à l'évacuation. Trois équipes de deux gendarmes quadrillent le village de Tuzan. Mais parfois, malgré les sifflets et des appels répétés, certains décident encore d'attendre. Pour cette autre habitante, le passage des gendarmes a été déterminant. Au bord des larmes, elle accepte de partir. Les habitants sont choqués, mais ils restent compréhensifs, malgré tout. Ce soir, sur les 280 habitants de Tuzan, il en reste tout de même six sur place. TF1 | Reportage P. Gallaccio, T. Rolnik