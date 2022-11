Nouvelles évacuations : le Vieux-Lille en péril ?

Plusieurs fissures apparaissaient sur le mur d’un restaurant de Lille, samedi matin. Après 24 heures, c’est tout un pont du mur qui s’est effondré. Ce samedi soir, les pompiers ont donc évacué trois immeubles de leurs occupants, dont cette femme qui a été relogée dans une chambre d’hôtel en urgence. Immédiatement, la mairie a bloqué la rue avec un périmètre de sécurité. Celui-ci est plus ou moins respecté par les passants. Désormais, plus aucun occupant ne peut regagner son logement, le temps des expertises. Depuis l’effondrement de deux immeubles à quelques mètres de là, le 12 novembre dernier, les alertes se multiplient. C’en est de même pour les évacuations dans le centre-ville de Lille, et cela inquiète beaucoup les habitants. "À mon avis, il y a probablement un diagnostic un peu plus approfondi à faire", avoue l’un d’eux. Avec plusieurs commerces fermés, des rues bloquées et des habitants relogés, la situation s’aggrave dans ce métropole, et personne ne sait combien de temps cela va durer. TF1 | Reportage M. Fiat, P. Humez