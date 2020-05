Nouvelles habitudes de consommation : une évolution durable ?

Depuis le début du confinement, Dorian Gautier, un maraîcher chez Pomme Gautier, a triplé son chiffre d'affaires. C'est grâce à la livraison, en grande partie. Il témoigne d'un important changement de consommation. Les Français privilégient les produits locaux, frais et bio. Les producteurs continuent à être sollicités. Les circuits courts sont plébiscités et les ventes sont en hausse dans les petits commerces. Et ce succès continue.