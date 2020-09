Nouvelles mesures contre le Covid-19 : piscines ouvertes ou fermées ?

À partir de lundi, les piscines des zones les plus touchées par le coronavirus devraient fermer. Mais beaucoup d'incertitude règne. Tout le monde n'interprète pas l'arrêté préfectoral de la même façon. Une décision d'autant plus difficile qu'elle peut changer d'un département à l'autre. Nos journalistes ont comparé deux grandes villes, Bordeaux et Paris, avec des directeurs bien démunis face aux questions des nageurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.