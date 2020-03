Nouvelles mesures face au coronavirus : ralentir la contagion à tout prix

L'exécutif veut absolument freiner la propagation du coronavirus. Après l'annonce jeudi soir par Emmanuel Macron de la fermeture de toutes les écoles, c'est au tour d'Édouard Philippe d'élargir les mesures de restriction. Les rassemblements de plus de cent personnes sont désormais interdits partout dans l'Hexagone. Qu'est-ce que cela implique dans notre vie quotidienne ?