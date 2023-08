Nouvelles plantes : elles résistent à la sécheresse

Voilà un an qu'Annie et Stéphane ont complètement transformé les 150 mètres carrés de leur jardin. Au sol, il n'y a plus un brin de pelouse, mais des essences méditerranéennes, comme la lavande ou le laurier, beaucoup moins gourmandes en eau. Le coût de ces nouvelles plantes est de 45 euros le mètre carré, presque deux fois plus que la pelouse. C'est une dépense nécessaire pour le couple de retraités. À Hyères, cette commune du Var, l'arrosage est interdit à cause de la sécheresse. Pour la première fois, Nicolas Lanteri, paysagiste, revient chez ses clients, l'occasion de s'assurer de la bonne santé des plantes et de remettre un peu de paille autour des végétaux. C'est un terrain plus économe, mais il est difficile d'y improviser une partie de foot ou bien de s'y allonger pour prendre le soleil. Pour cela, il existe d'autres solutions aux caractéristiques plus proches de la pelouse. C'est une des spécialités de Patrick, son fournisseur. Les espèces ultra-résistantes à la sécheresse s'appellent zoysia, kikuyu ou encore lippia nodiflora. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage M. Beringer, L. Outtier, L. Lassalle