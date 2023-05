Nouvelles pluies en Italie : l'eau stagne

Aucun répit pour les pompiers italiens. Ils enchaînent les évacuations d'habitants, piégés par les eaux. Depuis une semaine, la pluie n'a presque jamais cessé. De nombreuses communes du nord de l'Italie sont toujours inondées. Des centaines de glissements de terrain rendent les routes impraticables. Seuls les canots de sauvetage peuvent se déplacer dans des rues, transformées en rivières. Les secouristes distribuent aux sinistrés de la nourriture, des vêtements, et des groupes électrogènes. Samedi encore, un sinistré, vivant dans une ferme, s'est fait surprendre par de fortes pluies. "L'eau a commencé à monter à partir de 14 heures. Elle remontait des champs et des fossés et ça n'arrêtait pas. Nous aimerions que ça se termine le plus vite possible", témoigne-t-il. Malgré tout, les habitants de la région d'Emilie-Romagne gardent le moral. Couverts de boue, à force de nettoyer les rues, ils prennent régulièrement quelques minutes pour se réunir et chanter ensemble. TF1 | Reportage P. Corrieu, E. Jarlot, S. Cherifi