Nouvelles provocations de Matteo Salvini sur la question migratoire

Depuis l'année 2013, plus de 700 000 migrants sont arrivés en Italie. Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur et vice-Premier ministre italien, Matteo Salvini, a remis en cause la reconduite de migrants sur le territoire italien le 20 octobre 2018. Une nouvelle provocation qui permet au dirigeant populiste de remettre sur table la question des frontières. Il exige des réponses à Emmanuel Macron sur ces reconduites. A cet effet, une rencontre sera prévue entre celui-ci et son homologue, Christophe Castaner, très prochainement.