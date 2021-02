Nouvelles restrictions à Nice : que pensent les habitants de l'idée d'un confinement le week-end ?

Le gouvernement a décidé de durcir les restrictions à Nice. Si certains habitants semblent résignés à faire de nouveaux sacrifices, les commerçants, eux, sont inquiets. Sur le marché, l'idée d'un confinement le week-end a du mal à passer. Ces derniers font plus de la moitié de leurs chiffres d'affaires le samedi et le dimanche. "Pour nous, ça va être comme si on fermait complètement", nous a confié l'un d'eux. "Les grosses journées, c'est le week-end. C'est là où les gens ne travaillent pas justement, c'est là où ils décident un peu de se détendre et de s'aérer un peu la tête", a-t-il rajouté. Mais week-end confiné, ça voudrait dire aussi moins de touristes dans le département. Dans un petit hôtel de bord de mer, on comptait aussi sur les week-ends pour avoir enfin quelques clients. Ce samedi par exemple, sept chambres sur 26 sont occupées. En attendant les annonces prévues cet après-midi, au bord de la plage, il y a foule. Ils sont très nombreux à être venus profiter de ce qui pourrait être la dernière promenade dominicale avant un long moment.