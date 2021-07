Nouvelles restrictions en vue : les vaccinés se rebiffent

Dans le village de 2 000 habitants des Molières dans l'Essonne, le maire, Yvan Lubraneski milite pour la vaccination obligatoire pour tous. Quand on lui demande pourquoi un territoire rural comme le sien devrait se plier à cette décision, il évoque les dommages que de nouvelles restrictions sanitaires pourraient entraîner sur sa commune. Le vendredi 9 juillet, dans un communiqué, les Académies de médecine et de pharmacie ont pris position dans le même sens. Elles estiment que si la liberté individuelle doit être respectée, elle est toutefois limitée lorsqu'il y a danger pour autrui. Pour elles, l'obligation vaccinale contre le Covid-19 constitue la seule option réaliste pour l'ensemble de la population âgée de 12 ans et plus. C'est aussi le souhait d'Hélène Duval, chef d'entreprise et fondatrice de Yuj Yoga. Elle possède plusieurs salles de yoga et évoque un réalisme économique à assumer. Pendant la crise, elle a eu peur de couler. Mais alors, la liberté dépend-elle du vaccin ? C'est presque un sujet de philosophie auquel des seniors boulistes dans une association parisienne ont répondu à leur façon.