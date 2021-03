Nouvelles restrictions : quelle efficacité ?

Un confinement dehors. L’idée ne déplaît pas aux Parisiens, nombreux ce dimanche après-midi sur les Quais-de-Seine. Il est désormais prouvé que l’on a dix fois moins de chance d’être contaminé à l’extérieur qu’à l’intérieur. Pertinent donc, à condition que le port du masque et la distanciation physique restent une habitude dehors comme dedans. Le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique à l’Institut Pasteur (Paris), précise : “Cette liberté gagnée de l'extérieur, elle doit permettre de limiter au maximum le fait de se rencontrer avec des personnes en intérieur. Parce que c’est vrai que quand vous êtes dans un espace clos, surtout fermé, il n’y a pas d’aération, que vous enlever votre masque pour un repas, parce que vous commencez à discuter avec des gens, c’est là que vous vous infecter”. Le gouvernement espère limiter nos déplacements également en fermant 90 000 commerces considérés comme non-essentiels. Cette mesure est-elle efficace ? On n’a pas mesurer l’impact de la fermeture des commerces non-essentiels. Mais on est sûr que c’est un impact très marginal, comme la plupart des mesures qui ont été prises jusqu’ici d’ailleurs. je vous rappelle quand même que ça fait des jours et des semaines que le nombre de gens qui arrivent en réanimation chaque jour augmente”, explique docteur Catherine Hill, épidémiologiste et biostaticienne à l'Institut Gustave Roussy. Au contraire, la limite des dix kilomètres et l’interdiction d’un voyage d’une région à une autre serait bénéfique. Quoi qu’il en soit, il faut attendre plus d’une semaine pour mesurer les résultats sur les contaminations et deux à trois semaines pour constater les faits sur les hospitalisations.