Nouvelles restrictions sanitaires : ce qu'en disent les Français

Est-ce que vous êtes retournés en terrasse ces dernières semaines ? Avez-vous savouré une glace en vous baladant ? Mais surtout désormais, supporteriez-vous de ne plus pouvoir le faire ou de subir un retour en arrière ? Les avis des Français sont partagés. À l'échelle nationale, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire. Mais, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), il a été prolongé plusieurs fois, malgré un respect très partiel de la mesure. À Cannes (Alpes-Maritimes), l'essentiel, cette semaine, est le festival du film. Alors, on y expérimente le pass sanitaire. Pour se rendre en salle, il faut être vacciné ou disposer d'un test PCR de moins de 48 heures. L'extension de cette mesure dans les restaurants est en cours d'étude. Mais ce restaurateur s'interroge, "En terme de vérification, je n'ai absolument aucun moyen de demander à mes clients un pass sanitaire. S'ils me le refusent, je ne refuserai pas ma clientèle pour autant". Quant à cette infirmière, elle espère que la vaccination ne deviendra pas obligatoire pour le personnel soignant. Vendredi, la Haute autorité de santé a estimé qu'il fallait envisager sans délai de vacciner tous les professionnels en contact avec des personnes vulnérables.