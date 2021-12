Nouvelles restrictions sanitaires : que se passe-t-il chez nos voisins européens ?

Face à la flambée des contaminations au Covid-19, le gouvernement pourrait s'inspirer de nos voisins belges. En Belgique, les fermetures de classes se multiplient. Comme l'Hexagone au printemps dernier, le pays a choisi d'avancer les vacances scolaires d'une semaine. Elles ne commenceront plus le 27 décembre, mais dès le 18. Le pays instaure également un couvre-feu pour trois semaines. Bars et restaurants doivent fermer à 23 heures. En Italie aussi, les autorités veulent cibler les plus jeunes. Et pourquoi pas en ouvrant la vaccination aux cinq à onze ans. L'Agence italienne des médicaments a donné son feu vert, mais comme dans l'Hexagone, le gouvernement s'interroge. En attendant, dès lundi, les non-vaccinés ne pourront plus accéder aux bars et restaurants même avec un test négatif. En Allemagne, les non-vaccinés sont également dans le viseur. Ils représentent 30% de la population. Sans pass sanitaire, il est impossible désormais de faire ses courses dans les magasins, d'accéder aux théâtres, cinémas et lieux de culte ainsi que de boire un verre en terrasse. TF1 | Reportage C. Cazilhac, C. Aragona