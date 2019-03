Nouvelles routes de la soie : la Chine à la conquête du monde

Les ambitions de la Chine se déploient aux quatre coins de la planète. L'Empire du milieu dépense 1 000 milliards d'euros à travers le monde. Grâce à ces investissements, il a pris le contrôle de la route maritime la plus empruntée du monde. En investissant massivement en Afrique, il est aussi devenu le premier partenaire commercial du continent africain et son principal créancier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.