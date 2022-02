Nouvelles sanctions : les banques russes au ban des marchés financiers

Les sanctions n'ont pas pris les Moscovites par surprise. Depuis plusieurs jours déjà, ils ont mis de l'argent de côté. "Il faut retirer de l'argent, toujours avoir une petite somme sur soi. Je ne panique pas, mais je suis inquiet", lance l'un d'eux. Mais combien de temps tiendront-ils ? Les commerçants ont besoin de trésorerie. Sur Twitter, un journaliste américain raconte : "Mon hôtel à Moscou m'a demandé de régler ma chambre tout de suite. Ils ont peur que ma carte bancaire ne marche plus quand les sanctions Swift seront appliquées". Dans quelques jours, la Russie sera coupée du système financier international. Cette nuit, la France, plusieurs pays européens et les États-Unis ont ordonné de déconnecter certaines banques russes du système international de transaction Swift. Certaines, mais pas toutes. Et par conséquent, en continuant de nous vendre du gaz, la Russie conserve la possibilité de se fournir en euro. Une sanction complémentaire a donc été ajoutée. La Russie ne pourra pas se reposer sur son matelas financier, l'équivalent de 600 milliards de dollars mis de côté à la Banque centrale depuis des mois, ni pour les dépenser à l'étranger, ni pour les changer en rouble. TF1 | Reportage J. Devambez, J. Garro