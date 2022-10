"Novembre" : une traque haletante

Le 13 novembre 2015, les terroristes viennent d'attaquer Paris. Tous les services de police sont mobilisés. Il faut en urgence arrêter deux assaillants évanouis dans la nature, capable de récidiver. Le film "Novembre" est la reconstitution minutieuse d'une traque hors norme. Le réalisateur Cédric Jimenez a longuement consulté les policiers antiterroristes. "Sur les faits, sur l'articulation de l'enquête, on essaie d'être très précis et on ne déborde pas. On ne se permet pas des largesses, même si parfois, on pourrait se dire, ce serait mieux si ça s'est passé comme ça. Non, on se tient aux faits. C'est un peu un travail de bons soldats", se confie-t-il. Une mise en scène nerveuse et des acteurs sous tension. Le récit fidèle de cinq jours d'enquête, sans sommeil. Sandrine Kiberlain et Jean Dujardin étaient les invités du 20H de TF1. Ils sont venus parler du film "Novembre" qui sort le mercredi 5 octobre sur les écrans. Ces deux acteurs incarnent deux membres de la sous-direction antiterroriste. Ces policiers qui vont traquer pendant cinq jours le cerveau de ces attaques. TF1 | Reportage S. De Vaissière, B. Poizeuil, M. Merle