Noyade : des courants meurtriers sur les plages de l’Atlantique

Dans l'Hexagone, la noyade est l'un des dangers de la côte Atlantique. Un père de famille de 46 ans et sa fille de 17 ans se sont noyés jeudi dans une baïne à Carcans dans le Médoc. Aujourd'hui encore, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver un jeune garçon de 13 ans. Ces forts courants, qui peuvent emporter les nageurs vers le large, sont bien connus des sauveteurs. Ils rappellent qu'il est fortement conseillé de se baigner exclusivement dans les zones surveillées. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/08/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.