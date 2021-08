Noyades : la côte Atlantique sous surveillance

Depuis plus de 24 heures, les équipes de recherche se relaient pour retrouver la fillette de onze ans. Dès l’annonce de la disparition, un hélicoptère, des brigades nautiques et près d’une vingtaine de plongeurs sont déployés. La jeune fille fait partie d’un groupe d’enfants en colonie de vacances venu d’Orléans. Surpris par la marée montante, le groupe est secouru par les sauveteurs-nageurs. Hors de danger, un autre enfant est toujours pris en charge à l’hôpital de Saintes. Le directeur et les moniteurs de la colonie sont actuellement auditionnés par les enquêteurs. Des accidents qui se multiplient en été sur la façade Atlantique, particulièrement dangereuse. Vendredi, à Labenne, dans les Landes, une femme de 22 ans s’est faite emportée. Les baïnes des courants marins très puissants font de nombreuses victimes chaque année. Si le nombre de noyade est en baisse depuis deux ans, la Nouvelle-Aquitaine reste la région la plus meurtrière avec 25 personnes qui ont perdu la vie depuis le mois de juin.