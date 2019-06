Noyades : les surveillants-sauveteurs se préparent à Colmar

À l'approche de l'été, les piscines, les bases de loisirs et les rivières vont être prises d'assaut. Les maîtres-nageurs se préparent pour une saison qui s'annonce intense. En effet, le nombre de noyades a augmenté en 2018. Une formation dans le domaine du sauvetage a d'ailleurs été organisée ce 23 juin 2019, à Colmar. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.