Nucléaire : former en urgence du personnel

Ils n'ont que quelques minutes pour se préparer et s'équiper. Il faut intervenir de toute urgence. Une fuite s'est déclarée dans une zone classée orange où le taux de radioactivité est très élevé. Il s'agit d'une simulation. Nous sommes dans un chantier-école où les élèves vont passer une semaine à apprendre toutes les règles de base à respecter dans une centrale nucléaire. Une formation obligatoire a été délivrée par l'organisme agréé par l’État pour ceux qui veulent entrer dans un site nucléaire. Apprendre à enfiler la tenue adéquate, à travailler avec, sans oublier de vérifier constamment de ne pas avoir été contaminé. À chaque étape, Caroline Bruneau veille au grain. Elle est formatrice, après des années passées à travailler dans la centrale nucléaire de Gravelines. Son expérience permet de se rapprocher au maximum de la réalité. Chaque année, plus de 10 000 personnes suivent cette formation. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter au vu des besoins dans le secteur du nucléaire. Et ils seront encore plus nombreux dans les années à venir, alors que le gouvernement souhaite la construction de six nouveaux réacteurs d'ici à 2050. T F1 | Reportage C. Diwo, O. Danjou