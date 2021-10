Nucléaire : le retour en grâce

Depuis l'année dernière, les factures d'électricité ont augmenté de 2,1% et cela va continuer. Mais on est loin de la hausse des tarifs espagnols est de 62%, loin aussi des prix allemands qui sont deux fois plus chers. La différence est que, chez nos voisins, l'électricité provient en partie de centrales à gaz ou au charbon. Des matières premières dont le prix a fortement augmenté ces derniers mois. Alors que notre électricité, elle, est produite à 70% par des centrales nucléaires. "L'avantage du nucléaire en France, c'est que ça permet d'avoir une électricité à un prix relativement stable et meilleur que la moyenne européenne. Le coût du nucléaire est au plus bas aujourd'hui que le reste des énergies qui produisent de l'électricité", explique Jacques Percebois, économiste de l'énergie à l'université de Montpellier (Hérault). Dans les années à venir, le besoin en énergie continuera d'augmenter, alors même que sur les 56 réacteurs nucléaires actuels, 14 arrivent en fin de vie. La compensation de leur futur démantèlement se fera avec l'énergie renouvelable, mais peut-être aussi le projet NUWARD, un petit réacteur 8 fois moins puissant qu'un réacteur classique mais pouvant tout de même alimenter 100 000 foyers. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.