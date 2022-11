Nucléaire : les pionniers de l'enfouissement des déchets

Bienvenue à Onkalo, ce qui signifie “la cave” en finlandais. De l'extérieur, il est impossible d’imaginer ce qui s’y cache. C’est un cimetière de déchets radioactifs, accessible par l’un dédale souterrain de plusieurs kilomètres. La descente s'effectue en voiture à 450 mètres de profondeur. C’est pour les roches imperméables, mélange de granites et de quartz, que ce lieu, sur la côte Ouest de la Finlande, a été choisi pour enterrer des déchets nucléaires. Le gros des travaux est terminé. C’est presque une petite ville souterraine qui a été construite. Mais les forages vont se poursuivre encore pendant des dizaines d’années. Au final, ce site comportera une centaine de tunnels, pour un total de 50 kilomètres. Les premiers déchets doivent être enterrés dans deux ans. Ensuite, les tunnels seront croisés au fur et à mesure des besoins. À l’intérieur des cavités, les déchets seront confinés dans des cylindres composés d’acier, de cuivre et d’argile pour empêcher la radioactivité de s'échapper, avec en ligne de mire, les 100 000 prochaines années. TF1 | Reportage P. Gallaccio, V. Pierron