Nucléaire : les secrets de la fabrication de l'uranium, dans les steppes kazakhes

Nous sommes dans le désert de Muyunkum, la plus grande réserve d'uranium du monde. Au milieu des steppes, loin de toute centrale nucléaire, on remarque des symboles, signes de la présence de radioactivité. Issue du sous-sol, elle est encore naturelle et sans danger à ce stade. Nous avons rencontré un Français qui travaille pour l'entreprise tricolore Orano. En partenariat avec le Kazakhstan, notre pays exploite dans la région un immense gisement souterrain qui fait travailler 1 200 personnes. Dans la poche souterraine imperméable, un produit acide est injecté grâce à des tuyaux rouges pour dissoudre l'uranium. Une eau verdâtre remonte à la surface. Elle est encore inoffensive pour l'homme. À quelques kilomètres de là, se trouve l'usine de fabrication finale. C'est là que l'uranium prend sa couleur jaune caractéristique. On divise ensuite la partie liquide et la partie solide de l'Uranium, un gâteau jaune très énergétique. Environ 100 g d'uranium permettent de produire autant d'énergie qu'une tonne de pétrole. Après cette étape, l'uranium est cuit pendant deux heures à 700 °C. Il devient noir, et c'est ce produit noir qui est exporté. C'est aussi lui qui devient dangereux s'il est inhalé ou ingéré. Dans cette région de Kazakhstan, l'uranium fait travailler 15 % de la population. C'est une industrie majeure pour le pays. Au fil du temps, le désert de Muyunkum est devenu un immense puits presque invisible. Il abrite d'innombrables forages. Depuis une vingtaine d'années, 5 000 puits ont été creusés. Mais qu'est-ce qui restera à la fin de l'exploitation de la mine ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, R. Roiné