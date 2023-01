Nuit calme : la nouvelle méthode strasbourgeoise

Il est à peine 22 heures, les douze coups de minuit sont encore loin, et pour les policiers, déjà un premier contrôle. Pour ce mineur de moins de seize ans, accompagné par son frère majeur, il n'y a aucun problème. Il a le droit de circuler. Le couvre-feu imposé aux plus jeunes ne s'applique pas. C'est l'une des mesures pour limiter le risque de dégradation. Un arrêté préfectoral unique dans l'Hexagone, et un réveillon placé sous haute surveillance. Pas d'alcool sur la voie publique, feux d'artifice interdit, et des vigiles dans les transports en commun. Les trams et les bus sont interrompus de 22h30 à 2h30 du matin. L'objectif est d'éviter les incivilités. Dans la journée, une dizaine de parkings avec gardiennage ont été ouverts gratuitement aux habitants des quartiers pour mettre en sécurité les voitures. La Protection Civile est également intervenue préventivement pour noyer les poubelles accessibles, et limiter les départs de feu. Un millier de policiers étaient mobilisés à Strasbourg. Une nuit de la Saint-Sylvestre relativement calme par rapport à l'année dernière. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings