Nuit de violences : des renforts policiers à Fréjus

La nuit dernière, une cinquantaine d'individus venus du quartier sensible de la Gabelle détruisent des vitrines, incendient cinq voitures et tirent à coups de pierres et de mortiers sur les forces de l'ordre faisant quatre blessés légers. Il y a deux mois, des caméras de surveillance étaient détruites en plein jour. Depuis, les dégradations s'enchaînent. Les gens déplorent cette recrudescence des violences et ne se sentent plus en sécurité. Pour faire face, David Rachline, maire de Fréjus, demande plus de policiers. "Les services de l'État sont complètement débordés. Des renforts sont réclamés par la commune depuis maintenant de nombreuses semaines. Ils ne viennent pas, ils ne sont pas là", martèle cet élu local. Des renforts arrivent régulièrement de Toulon notamment, mais ils sont ponctuels. Ce dimanche soir, une compagnie de 70 CRS sera à Fréjus pour stabiliser le travail que fait le commissariat sur place. Le fait que les forces de l'ordre dérangent le trafic de stupéfiants pourrait expliquer en partie ces flambées de violence. Il y a deux semaines, en effet, 8 kilos de cannabis étaient saisis dans ce quartier de la Gabelle. Autre explication, l'effet de contagion des violences urbaines. Les incidents ont souvent lieu le week-end quand les effectifs de police sont réduits.