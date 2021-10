Nuit d’hospitalisation de la reine Elizabeth II : vive inquiétude au Royaume-Uni

C'était mardi la dernière apparition d'Elizabeth II, 95 ans. Le lendemain, elle était hospitalisée. L'information devait rester secrète mais plusieurs tabloïds bien renseignés en ont fait leur une ce vendredi matin. L'état de santé de la Reine était au centre de toutes les conversations des Britanniques. "Elle est tellement spéciale. Nous n'arrivons pas à imaginer qu'un jour, elle puisse partir. Ça sera un jour vraiment triste pour tout le pays", lâche un jeune britannique au micro de TF1. Buckingham rassure. Après une nuit à l'hôpital, la Reine est rentrée à Windsor ce midi avec le moral. Elle n'a pas eu le Covid mais des repos ont été recommandés selon un communiqué laconique qui n'a pas du tout rassuré le royaume. Selon Marc Roche, spécialiste de monarchie, "Le communiqué à la fois en dit trop peu et donc est ouvert à toutes les rumeurs sur le véritable état de santé de la Reine". Et c'est vrai, l'hospitalisation d'Elizabeth II a surpris. Depuis trois semaines, elle s'affichait plutôt en bonne forme. La Reine a fait quatorze apparitions publiques ce mois-ci et même un tacle inattendu contre les dirigeants politiques qui parlent mais qui ne font rien pour le climat. Les Britanniques ne sont pas dupes. Il y a dix jours, quand la Reine utilisait pour la première fois une canne en public, ça n'avait échappé à personne. La canne a vite disparu, mais aucun commentaire n'a été fait par la famille royale. La couronne et donc la Reine doivent toujours paraître immortelles. Officiellement, la dernière hospitalisation d'Elizabeth II remonte à 2013. Pour l'instant, son agenda est allégé, repos avant tout, pour espérer la voir dans neuf jours en Écosse pour la Cop26.