La "Nuit européenne des musées" ou l'art de se cultiver en plaisir

L'édition 2019 de la "Nuit européenne des musées" s'est tenue le 18 mai. Une initiative originale qui permet aux visiteurs de découvrir des tableaux et bien d'autres œuvres d'art par le biais d'animations en tous genres. Le public, dont le profil s'est élargi, a notamment eu l'occasion de visiter la demeure de Foujita, un célèbre peintre franco-japonnais du XXème siècle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.