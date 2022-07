Nuit, recherche fraîcheur désespérément

Ils ont choisi de prendre le large à la tombée du jour... pour s'amuser, se baigner, mais aussi mieux respirer après une journée étouffante. "Quand on est dans l'eau, on a l'air frais qui arrive, alors forcément on a beaucoup moins chaud", "Franchement, on ne sent pas la chaleur, le climat, il est très léger et c'est très agréable", témoignent ces Varois. En effet, à 21h30, il ne fait que 28 °C sur le pont de ce Catamaran. C'est près de 7 °C de moins que sur la côte. Dans le Var, la canicule sévit de jour comme de nuit. Alors ils n'ont pas hésité à dépenser 50 euros pour fuir la chaleur en échange d'un peu de fraîcheur. Sur la plage, à 22h30, la température ressentie est 33 °C. D'ailleurs, elle est encore très fréquentée malgré l'heure tardive. Et à minuit, la température ne redescend toujours pas : 28 °C dans la ville. Il est donc difficile de s'endormir. Il n'y a plus qu'à mettre le ventilateur ou se rafraîchir sur la terrasse et boire de l'eau. Pourtant, la canicule pourrait encore durer jusqu'à la fin du mois de juillet. TF1 | Reportage K. Berg, C. Napoli