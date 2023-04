Nupes : la fin de l’union ?

L'union de la gauche existe-t-elle aujourd'hui ? En guise de réponse, Fabien Roussel évoque "une nouvelle union" qui se construit. Selon lui, avec la crise que nous vivons aujourd'hui, que ce soit celle des retraites, l'inflation qui pèse sur le pouvoir d'achat ou le prix de l'essence et de l'électricité, la gauche a besoin d'être rassemblée. "Nous appelons à construire un nouveau front populaire, le plus large possible", a-t-il souligné. Il y a quelques semaines, André Chassaigne a déclaré qu'il se sentait choqué et humilié par les insultes des députés insoumis à l'Assemblée nationale. Et Bernard Cazeneuve, lui, pense que Fabien Roussel "n'en peut plus". Chose à laquelle il répond : "il faut respecter les choix du Parti communiste français, notre manière d'être à l'Assemblée nationale ou au Sénat". Néanmoins, il précise que les propositions en commun pour augmenter le SMIC et l'ensemble des salaires, pour défendre les services publics ou encore pour réindustrialiser le pays, sont nettement plus importantes. Quid de la question des retraites ? Est-il temps de trouver des solutions sur les fins de carrière ?