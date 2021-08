Nutri-score : mérite-t-il une bonne note ?

Pour beaucoup d’entre vous, c’est devenu un réflexe en faisant les courses. Jeter un œil au Nutri-score. A, c’est très bon pour la santé. E, c’est à éviter. Cette indication a changé vos habitudes et ça se voit très concrètement sur les ventes. En un an, celles des produits notés “A” ont progressé de 4,9% alors que les “E” ont baissé de 2,3%. Des chiffres pris très au sérieux par les industriels. Pour attirer les consommateurs, ils améliorent leur recette. Si les industriels peuvent changer leur préparation pour faire progresser les ventes, impossible pour certains producteurs, contraints de respecter un cahier de charge strict. Certes, le Nutri-score n’est pas obligatoire, pour le moment, mais il devrait le devenir dans toute l’Europe avant fin 2022. Les petits producteurs redoutent la concurrence des produits mieux notés mais moins naturels. La présence de fibres, de protéines, de fruits et de légumes augmentent la note du Nutri-score. Au contraire, le gras, le sel et le sucre la font baisser. Alors, le Nutri-score est-il un indicateur fiable ? Oui, selon ce nutritionniste, à condition de comparer des produits similaires entre eux. Mais l'annotation a ses limites. Elle calcule les apports nutritionnels pour 100 grammes, 100 millilitres pour les liquides. Pour de l'huile d'olive, ça représente un cinquième de la bouteille, très loin de la consommation réelle. La note n’est donc pas très pertinente.