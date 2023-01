Obésité en Chine : le régime en mode commando

À vue d'œil, la Chine grossit. En 40 ans, le taux des personnes en surpoids a explosé. Elles sont 700 millions aujourd'hui, soit la moitié de la population chinoise. Alors pour aider les plus jeunes, les camps de vacances se multiplient. Beaucoup de jeunes y sacrifient leur repos au profit de leur santé. Au programme, musculation, cardio, course à pied. Ils font jusqu'à six heures de sport au quotidien sept jours sur sept. Une fille de quinze ans pesait 100 kilos il y a trois semaines et elle en a déjà perdu huit. C'est la raison pour laquelle les parents y inscrivent leurs enfants. Chaque midi, c'est légume vapeur, viande maigre est des quantités surveillées de près. Les coachs non plus ne laissent rien passer. Le pays compte 17 % de jeunes obèses, c'est quatre fois plus qu'en France. Alors que leurs grands-parents ont connu la famine, les jeunes Chinois, eux, roulent sur la malbouffe. En Canton, dans une entreprise de mini caméra, les employés se plient à un drôle de rituel chaque semaine. Tour à tour, une cinquantaine de volontaires passent sur la balance. Ils participent à un programme de trois mois plutôt attractif. Pour chaque kilo perdu, 150 euros offerts par le patron. Alors certains mettent toutes les chances de leurs côtés. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano