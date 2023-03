Objets inutiles : des trésors dans nos tiroirs

Des tiroirs remplis et des placards qui le sont tout autant. Que ce soit des achats compulsifs ou des cadeaux plus ou moins utiles, chez Corine, il y en a bien plus qu’il n’en faut. Comme un tiers des Français, Bruno a bien du mal avec l’idée de faire le grand tri. En quelques minutes à peine, de vieux portables et objets encombrants sont regroupés. Direction à présent vers un magasin spécialisé dans l’achat des produits d’occasions. Ici, les fonds de tiroirs sont très appréciés. Après plusieurs vérifications, ce sont les anciens téléphones qui vont donner le sourire à Corinne. Un coup de pouce facile et rapide pour le pouvoir d’achat, en proposant des objets inutilisés. Les dépôts ventes ne demandent pas mieux. Tout peut se vendre, prenez par exemple ces boîtes à gâteaux. Cette retraitée présente sur les lieux, a choisi de vider ses placards régulièrement, en alliant l’utile à l'agréable. Vendre les objets superflus, une solution économique et responsable. 77 % des Français le font également par Internet. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes