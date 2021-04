Obsèques du prince Philip : des Britanniques venus rendre un dernier hommage malgré les interdictions

Des Britanniques ont tenu à venir coûte que coûte pour rendre hommage au prince Philip. Ce sont principalement des habitants de Windsor ou des villes alentours. Ils nous expliquent qu'ils sont venus pour être ensemble, pour se recueillir et pour soutenir symboliquement la reine Elisabeth II. Bien sûr aujourd'hui, l'ambiance est très différente de celle du mariage d'Harry et Meghan en 2018. En effet, il y a beaucoup moins de monde dans les rues, moins de folklore et moins de drapeaux britanniques. Ici, les tenues sont plus sobres également. Les passants disent d'ailleurs qu'ils vont un peu en profiter avant de rentrer regarder la cérémonie à la télévision.