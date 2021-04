Obsèques du prince Philip : une cérémonie sous surveillance

Windsor se barricade. Derrière les épais murs en pierre, les préparatifs sont à l'abri des regards, mais n'échappent pas à la curiosité des visiteurs. Les Britanniques sont encore nombreux à déposer des gerbes de fleurs au pied des grilles en hommage au prince Philip. 100 000 personnes étaient venues ici pour le mariage de Harry et Meghan. Pas question d'un tel scénario en pleine pandémie. Alors, les autorités prient les habitants de rester chez eux demain. Pour ces soutiens sans faille de la monarchie malgré le coronavirus, Windsor reste incontournable. Dans la ville, les hommages ont pris toutes les formes que le coronavirus permet : photos dans les vitrines des magasins, sculptures en crochet sur des boîtes aux lettres traditionnelles, ou encore des tasses. Le gérant de ce pub a décidé de fermer demain le temps de la cérémonie, mais il doute que la pandémie décourage les sujets de sa majesté. Assister aux funérailles est une manière pour les Britanniques de réaffirmer leur soutien à la monarchie et l'envie de vivre ensemble ce moment historique.