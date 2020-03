Obsèques : un deuil à huis clos en Bretagne

Le deuil est très difficile pour les familles qui perdent un proche en cette période de crise sanitaire. Que ce soit à cause du coronavirus ou pour une autre raison, les enterrements sont soumis à des règles très strictes. Le nombre de participants aux obsèques est limité à 20 personnes. Mais, les proches ont su inventer d'autres façons de se soutenir à distance. Comme c'est le cas à Fougères, en Bretagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.