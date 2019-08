Occasion : des voitures reconditionnées à neuf

La voiture est un poste de dépenses où les économies sont plus que bienvenues. L'immense marché de l'occasion est une nouvelle formule. Les mêmes principes que les téléphones portables reconditionnés y sont appliqués. Les entreprises du secteur promettent des véhicules fiables et moins chers. Comment cassent-elles les prix ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.