Océan Indien : la marée noire du MV Wakashio atteindra-t-elle l'île de la Réunion ?

Échoué au large des terres mauriciennes, le MV Wakashio s'est scindé en deux. Les autorités de l'île envisagent de remorquer une partie de l'épave et de la couler au large afin d'éviter des dégâts supplémentaires. La France souhaiterait éviter cette opération. Et pour cause, en déplaçant cette épave plus au Sud, elle craint que l'île Maurice ne fasse plus barrière. Ainsi, des boulettes d'hydrocarbures pourraient s'échouer sur les côtes de La Réunion.