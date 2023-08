Océan Indien : l'archipel turquoise

Avec ses plages de rêves, ses paysages volcaniques et ses 100 000 espèces animales, dont certaines ne vivent qu'ici, à Madagascar, Nosy-Be a tout d'un paradis terrestre. Un archipel d'une dizaine d'îles qui se découvre sur l'eau. Un groupe de touristes embarque pour un safari aquatique. À peine éloigné des côtes, une bande de dauphins Stenelles apparaît. Aussi appelés dauphins à longs becs, ils se déplacent en groupe de 50 à 300 individus et peuvent atteindre les 60 kilomètres heure. Nous quittons les dauphins pour rejoindre Nosy Iranja, une île incontournable de l'archipel. Il s'agit de deux îles qui, à marée basse, n'en forment plus qu'une grâce à un banc de sable, long d'un kilomètre. À peine à terre, nos voyageurs découvrent un paysage de carte postale, qu'il faut immortaliser à tout prix. C'est aussi la plus grande nurserie de tortues vertes de Madagascar. Ces animaux marins y viennent pondre toute l'année. Les touristes peuvent se baigner avec les tortues à condition de garder une certaine distance. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Sissman, S. Bernard, O. N. Sangan