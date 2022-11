Ocean Viking : la réaction de la classe politique

L'arrivée des immigrants par bateau humanitaire crée un grand débat politique dans l'Hexagone. Certains sont d'accord avec la décision du gouvernement et d'autres non. "C'est une décision importante et absolument scandaleuse qu'a prise le président de la République, qui a déclaré lui-même il y a quatre ans que l'humanisme n'est pas le bon sentiment. Le gouvernement italien a raison de fermer ses ports et le gouvernement français devrait faire de même.", affirme Éric Zemmour, président de "Reconquête !". Jean-Luc Mélenchon, chef de file de "La France insoumise", conclue que l'Italie s'est comporté d'une manière odieuse. Il estime qu'à un moment donné, il faut savoir faire acte de raison et d'humanité. Les migrants ont été accueillis dans un port français. "On préférerait qu'ils ne soient pas obligés d'aller en mer, mais que voulez-vous, quand ils s'y trouvent, on ne peut pas rejeter les gens dans la mer", a-t-il ajouté.