Ocean Viking : la vie à l'intérieur de la zone de rétention

C’était une première nuit au calme avec de quoi manger et se laver. Des kits d’hygiène, des repas et des vêtements ont été donnés aux 229 rescapés de l’Ocean Viking. Ils vont rester là pour une vingtaine de jours. La Croix-Rouge et l’Ordre de Malte gèrent la prise en charge humanitaire. Depuis vendredi, ce centre de vacances est transformé en zone d’attente internationale. Autour, ce sont 400 policiers et gendarmes mobilisés. Dans les locaux, des agents de la préfecture, de la sécurité intérieure et des fonctionnaires chargés des questions d’immigration ont commencé les premières vérifications. Près de seize agents vont réaliser jusqu’à 90 entretiens par jour pour déterminer si cette demande d’asile est fondée ou pas. Ceux qui accéderont à ce statut deviendront des demandeurs d’asile. Les onze pays, qui ont accepté de les recevoir, partageront la prise en charge des deux-tiers d’entre eux, 175 personnes. L’Hexagone accueillerait donc une cinquantaine de ces naufragés de l’Ocean Viking. TF1 | Reportage S. Pinatel, I. Rachati, A. Silberman