Œuf de Pâques : le bon plan, du fait maison

Marine Neglot ne s'attarde jamais longtemps sur les rayons des œufs en chocolat de Pâques, car le prix au kilo est toujours cher. Une seule pièce peut coûter jusqu'à 49 euros. Sans hésitation, cette mère de famille se dirige vers ceux où se trouvent les tablettes de chocolat. À 19 euros, le prix est beaucoup plus abordable. Donc, c'est intéressant que d'acheter des choses toutes faites. Pour faire des économies, Marine confectionne chaque année ses propres chocolats de Pâques. Pour cette année 2023, le prix a augmenté de 10 %. Avec un coût total de 15 euros, elle et ses trois enfants ont de quoi faire une dizaine d'œufs, alors que c'est le prix pour un seul grand chocolat chez certaines marques. Ces recettes faites à la maison, simples et à moindre coût, font des milliers de vues sur les réseaux sociaux. Influenceuse, Marine propose à ses abonnés une version revisitée des chocolats de Pâques. Et pour cela, on n'a pas besoin d'être un chef étoilé. Certaines d'entre elles peuvent être faites en cinq minutes seulement. Couleur, gourmandise, ce qui plaît aussi, c'est de savoir ce qu'on aime. Bonbons, fruits secs ou encore vermicelles en sucre, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix. TF1 | Reportage L. Cloix, A.Vieira, E. Braem