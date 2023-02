Œufs : pourquoi ils sont si chers ?

Quand un œuf arrive dans les rayons de votre supermarché, vous avez accès à beaucoup d’informations sur lui, sa provenance, les conditions d’élevage de la poule et bien sûr, son prix. Mais savez-vous comment ce prix est fixé ? Pour le savoir, il faut retracer son parcours. Tout commence chez l’éleveur de poules, Gwenaël vend ses œufs dix centimes l’unité. Le problème, c’est qu’il n’arrive plus à couvrir ses frais, l’alimentation de ses poules et l’énergie lui coûte beaucoup plus cher. Il estime qu’il devrait vendre ses œufs un à trois centimes de plus. Un œuf vendu 30 centimes, par exemple, en moyenne, un éleveur comme Gwenaël empoche aujourd’hui dix centimes d’euros, s’ajoute à cela, un peu plus de quatre centimes pour le conditionneur, chargé d’emballer et de transporter les œufs, enfin les coûts de distribution en supermarché, s’élèvent à quatorze centimes, sans oublier la TVA. En pleine négociation sur les prix, les industriels promettent de mettre la pression sur la grande distribution. TF1 | Reportage P. Corrieu, J. Jeunemaitre